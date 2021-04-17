Задержание консула в РФ прокомментировал МИД Украины. Фото: Фокус

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Задержание в Санкт-Петербурге украинского консула — это очередная провокация России. Министерство иностранных дел Украины уже готовит ответ для дипломатов РФ.

Очередная провокация государства-агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов, — рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии УНН.

Сейчас консул Александр Сосонюк находится в украинском дипучреждении, сообщил «Громадському» пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом действующей практики, — сказал он.

Напомним, 17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.