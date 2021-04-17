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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине уложил в больницы больше 4 тыс. человек, 440 украинцев умерли (ИНФОГРАФИКА)

17 апр 2021, 09:16
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 16 апреля, подхватили 14 тыс. 984 человека, от осложнений болезни умерли 440 украинцев.

Заболели 606 детей и 276 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 4 тыс. 100 человек;
  • выздоровело — 9 тыс. 736 человек;
  • осуществлено тестирований — 105 тыс. 215 (в том числе методом ПЦР — 45 тыс. 875, методом ИФА — 20 тыс. 127).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 936 тыс. 228 человек;
  • выздоровело — 1 млн 475 тыс. 556 человек;
  • летальных исходов — 39 тыс. 536;
  • проведено ПЦР-тестов — 8 млн 915 тыс. 393.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 112), Харьковской (1 тыс. 386), Днепропетровской (1 тыс. 169), Одесской (1 тыс. 97) и Киевской (965) областях.


Напомним, в Минздраве заявили, что рост смертности от коронавируса в Украине связан с циркуляцией новых штаммов.

Источник: Ракурс


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