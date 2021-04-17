Вакцинировать от коронавируса публичных лиц больше не будут вне очереди – Минздрав

https://racurs.ua/n153400-vakcinirovat-ot-koronavirusa-publichnyh-lic-bolshe-ne-budut-vne-ocheredi-minzdrav.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer в Украине будет недоступной для публичных лиц вне очереди.

Соответствующий приказ об отмене досрочной вакцинации публичных лиц подписал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщили в Минздраве.

Я знаю, что пошли слухи, якобы кто-то рассчитывает тем или иным способом вакцинироваться Pfizer. Эта вакцина пойдет исключительно медицинским работникам, гражданам, старше 80 лет, людям из домов престарелых, интернатов, работникам ГСЧС и пограничникам. Нам нужно защитить именно эту категорию людей, — сказал он.



Остаточные дозы будут распределять между лицами, которые подпадают под первый и второй этапы вакцинации. В Минздраве напомнили, что, согласно статистике именно люди старше 60 лет больше всего страдают от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину в пятницу, 16 апреля.