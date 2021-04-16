Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину. Фото:

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Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину.

Сегодня, 16 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» сел специальный рейс, который доставил первые 117 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Препарат Украина получила по глобальному механизму COVAX. Об этом сообщает «Укринформ».

До конца мая в Украину должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca производства Южной Кореи. В целом COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей. Этого хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что полученные по механизму COVAX дозы вакцины от коронавируса пойдут на прививку жильцов и работников домов для пожилых людей и лиц, подпадают под первый этап вакцинации. Вакциной производства Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы. Они подпадают под третий этап вакцинации.

Как известно, вакцина от Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцина. После введения эта вакцина «учит» клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения COVID-19. Экстренно использовать эту вакцину разрешили в США, Канаде, Европейском Союзе и Великобритании. При этом в Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц старше 16 лет.

Напомним, Министерство здравоохранения предложило осуществить закупку вакцины Pfizer за счет средств, предусмотренных на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.