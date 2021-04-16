Перша партія COVID-вакцини Pfizer прибула в Україну. Фото:

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Перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer прибула в Україну.

Сьогодні, 16 квітня, в київському аеропорту «Жуляни» сів спеціальний рейс, який доставив перші 117 тис. доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech. Препарат Україна отримала за глобальним механізмом COVAX. Про це повідомляє «Укрінформ».

До кінця травня в Україну мають привезти близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Загалом COVAX має надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників. Цього вистачить для вакцинації 4 млн українців.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я України заявляли, що отримані за механізмом COVAX дози вакцини від коронавірусу підуть на щеплення мешканців та працівників будинків для літніх людей та осіб, підпадають під перший етап вакцинації. Вакциною виробництва Pfizer планують вакцинувати працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. Вони підпадають під третій етап вакцинації.

Як відомо, вакцина від Pfizer/BioNTech — це мРНК-вакцина. Після введення ця вакцина «вчить» клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження COVID-19. Екстрено використовувати цю вакцину дозволили в США, Канаді, Європейському Союзі та Великій Британії. При цьому в Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я запропонувало здійснити закупівлю вакцини Pfizer за рахунок коштів, які передбачені на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.