Стрілянина у США — з автомата розстріляли вісьмох людей

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У США сталася чергова стрілянина — щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в одному з будинків логістичної компанії FedEx в місті Індіанаполіс.

За даними правоохоронців, до лікарні привезли десятки поранених. Інформації про стан постраждалих немає. Як розповіла представник місцевої поліції Джина Кук, стрільця убили, деякі ЗМІ пишуть, що чоловік міг накласти на себе руки. Мотиви його вчинку з’ясовує поліція.

Інцидент стався пізно увечері в четвер, 15 квітня. На місце стрілянини прибули близько 30 поліцейських машин.

У заяві FedEx йдеться, що компанії відомо про «трагічну стрільбі» на об'єкті в Індіанаполісі.

За словами свідків інциденту, який стріляв був озброєний автоматом.

Будівля FedEx розташована недалеко від міжнародного аеропорту Індіанаполіса.

Президент США Джозеф Байден 9 квітня запропонував Конгресу перші кроки на шляху зниження збройного насильства в країні. Серед запропонованих заходів — заборона на вільний продаж комплектуючих для зброї.

Попередня кривава стрілянина у США сталася у штаті Колорадо 23 березня. В супермаркеті загинули десятеро людей, в тому числі поліцейський.

17 березня у США в результаті бійні, влаштованої в трьох азіатських масажних салонах, загинули восьмеро людей. Всі ці салони стали об'єктом нападу однієї і тієї ж людини. За підозрою у масовому вбивстві в Атланті і її околицях затримали 21-річного юнака.