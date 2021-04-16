Зеленський розповів про ставлення Путіна на тлі агресії РФ

https://racurs.ua/ua/n153346-zelenskyy-rozpoviv-pro-stavlennya-putina-na-tli-agresiyi-rf.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, напередодні сьогоднішнього офіційного візиту до Парижа дав інтерв’ю впливовому французькому виданню Le Figaro, в якому розповів про стосунки з очільником країни-агресора Володимиром Путіним.

Я дав запит (на розмову з Путіним — ред.), коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені… Вони не підтвердили розмову — розмови не було… Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив — мені не відповіли. На сьогодні така відповідь, — цитує главу держави Офіс президента.

Він також зауважив, що не знає достеменно, якої думки про нього Путін.

Я не знаю. Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну. І я це кореспондую на себе. Я не думаю, що я той, кого він очікував. Тому що я — про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Я поважаю людину й не дивлюся на неї зверху вниз, але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я — президент незалежної країни, я її представляю. Окупована наша територія, підтримка бойовиків — це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію, — зазначив Зеленський.

Окупацію Донбасу він порівняв з проникненням у квартиру «гостей», яких він точно не запрошував.