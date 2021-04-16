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Ракурс
Зеленський розповів про ставлення Путіна на тлі агресії РФ

Зеленський розповів про ставлення Путіна на тлі агресії РФ

16 кві 2021, 10:33
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Володимир Зеленський, президент України, напередодні сьогоднішнього офіційного візиту до Парижа дав інтерв’ю впливовому французькому виданню Le Figaro, в якому розповів про стосунки з очільником країни-агресора Володимиром Путіним.

Я дав запит (на розмову з Путіним — ред.), коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені… Вони не підтвердили розмову — розмови не було… Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив — мені не відповіли. На сьогодні така відповідь, — цитує главу держави Офіс президента.

Він також зауважив, що не знає достеменно, якої думки про нього Путін.


Я не знаю. Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну. І я це кореспондую на себе. Я не думаю, що я той, кого він очікував. Тому що я — про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Я поважаю людину й не дивлюся на неї зверху вниз, але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я — президент незалежної країни, я її представляю. Окупована наша територія, підтримка бойовиків — це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію, — зазначив Зеленський.

Окупацію Донбасу він порівняв з проникненням у квартиру «гостей», яких він точно не запрошував.

Джерело: Ракурс


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