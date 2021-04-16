США відмовилися відправляти свої кораблі в Чорне море. Фото: dialog.ua

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Ракурс

Військові кораблі США Roosevelt та Donald Cook не ввійшли в Чорне море, як це було раніше заплановано.

Сполучені Штати Америки передумали відправляти свої кораблі в акваторію Чорного моря, бо це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією. Наразі ці кораблі перебувають в Середземному морі. Про це повідомило американське видання Politico з посланням на джерела.

Неназваний американський чиновник, який був знайомий із планами Пентагону заявив, що транзит військових кораблів в Чорне море не був призначений для того, щоб надіслати Кремлю якийсь конкретний сигнал. Кораблі були за декілька днів до Чорного моря, але в США передумали.

Також американське видання пише, що керівництво України було розчароване тим, що американські кораблі не увійдуть в Чорне море. Високопоставлений чиновник із Києва заявив, що демонстрація сили з боку США була б хорошим знаком, бо Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що в Чорне море прямують американські ракетні есмінці Donald Cook та Roosevelt. Очікувалося, що бойові кораблі увійдуть у Чорне море 14 або 15 квітня і пробудуть там до 4−5 травня.