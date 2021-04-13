Росія зустрічає кораблі США біля Криму войовничими заявами. Фото: РБК

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Американські військові кораблі в Чорному морі грають на нервах Російській Федерації.

У Москві хочуть, щоб флот США тримався подалі від Криму і Чорноморського узбережжя. Вхід цих кораблів у Чорне море росіяни вважають провокаціями. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає ТАСС.

Провокаційне в прямому сенсі слова: вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде, — упевнений чиновник.

Рябков додав, що маневри американського флоту за тисячі кілометрів від пунктів базування «завжди є інструментом геополітики».

Тим часом «Інтерфакс-Україна» пише, що в Чорне море прямують американські ракетні есмінці Donald Cook та Roosevelt. Кораблі ВМС США, оснащені крилатими ракетами «Томагавк» з дальністю дії 1,6 тис. км та системою протиракетної оборони «Іджіс» вже пройшли протоку Гібралтар та увійшли в акваторію Середземного моря. Очікується, що есмінці увійдуть у Чорне море 14 або 15 квітня і пробудуть там до 4−5 травня.

Нагадаємо, раніше в Чорному морі працював американський ракетний есмінець Thomas Hudner, який проводив у регіоні операції із забезпечення безпеки на морі. Таким чином була проведена операція з підтримки партнерів по НАТО.