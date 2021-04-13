Перше після карантину засідання Ради розпочалося із демаршу ОПЗЖ і «Батьківщини», скріншот відео

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Ракурс

У Верховній Раді 13 квітня розпочався новий пленарний тиждень, але дві фракції вийшли із сесійної зали. Демарш влаштували нардепи фракцій «Опозиційної платформи — За життя» і «Батьківщини».

В ОПЗЖ заявили, що не розуміють сенс працювати, «доки не розглянуть законопроекти щодо зниження тарифів». Виступив з цього приводу Олег Колтунович.

Він сказав, що в економіці та соціальній сфері катастрофа, держборг зростає, а Рада збирається не з цього приводу. На його думку, необхідно розглядати насамперед тарифні питання.

Нардеп повідомив, що доки Рада збиратиметься на позачергові засідання не для розгляду цих питань, фракція ОПЗЖ не перебуватиме у сесійній залі.

У «Батьківщині» ж сказали, що йдуть з Ради готувати референдум по землі.

Нагадаємо, що наразі в Раді продовжують розгляд у другому читанні проекту закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

До закону № 2194 внесли декілька тисяч правок і Рада вже два місяці їх розглядає. Парламент вряди годи збирають на позачергові засідання, аби розглядати інші питання. Із другої половини березня до 13 квітня Рада не збиралася на сесійні засідання через локдаун у Києві. Вчора в Раді оголосили, що кварцуватимуть сесійну залу для запобігання коронавірусу.