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Ракурс
Вакцинація в Україні. Фото: IStock

Хто отримає щеплення препаратом Pfizer та чи можна обрати вакцину, розповіли в МОЗ

13 кві 2021, 11:16
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Вакцинація в Україні від коронавірусу відбуватиметься одразу трьома препаратами різних виробників.

До цього щеплення в Україні робили лише препаратом AstraZeneca (CoviShield). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Повідомляється, що до кінця тижня в Україну надійде вакцина виробника Pfizer, а вакциною виробника CoronoVac українців щеплять від 12 квітня. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами — CoviShield, Pfizer та CoronoVac.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, препаратом CoronaVac щепитимуть такі групи населення:

  • маломобільних людей:
  • освітянам, що братимуть участь у ЗНО;
  • олімпійців та паралімпійців;
  • працівників поліції, ЗСУ та працівників критичної інфраструктури.

Вакцину від коронавірусу виробника Pfizer отримає низка українців, зокрема:


  • люди, що проживають в інтернатах;
  • літні люди;
  • співробітники інтернатів.

CoviShield буде основним препаратом для вакцинації таких груп населення:

  • медиків на передовій боротьби з коронавірусом;
  • військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на сході України;
  • працівників соціальної сфери;
  • людей, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
  • людей похилого віку (60 років і старше);
  • працівників ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
  • вчителів та інші освітян;
  • людей, що перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівників цих установ;
  • інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні починається з 12 квітня за допомогою препарату китайського виробництва CoronaVac.

Джерело: Ракурс


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