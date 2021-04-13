Хто отримає щеплення препаратом Pfizer та чи можна обрати вакцину, розповіли в МОЗ

Хто отримає щеплення препаратом Pfizer та чи можна обрати вакцину, розповіли в МОЗhttps://racurs.ua/ua/n153166-hto-otrymaie-scheplennya-preparatom-pfizer-ta-chy-mojna-obraty-vakcynu-rozpovily-v-moz.htmlРакурс
Вакцинація в Україні від коронавірусу відбуватиметься одразу трьома препаратами різних виробників.
До цього щеплення в Україні робили лише препаратом AstraZeneca (CoviShield). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Повідомляється, що до кінця тижня в Україну надійде вакцина виробника Pfizer, а вакциною виробника CoronoVac українців щеплять від 12 квітня. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами — CoviShield, Pfizer та CoronoVac.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, препаратом CoronaVac щепитимуть такі групи населення:
- маломобільних людей:
- освітянам, що братимуть участь у ЗНО;
- олімпійців та паралімпійців;
- працівників поліції, ЗСУ та працівників критичної інфраструктури.
Вакцину від коронавірусу виробника Pfizer отримає низка українців, зокрема:
- люди, що проживають в інтернатах;
- літні люди;
- співробітники інтернатів.
CoviShield буде основним препаратом для вакцинації таких груп населення:
- медиків на передовій боротьби з коронавірусом;
- військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на сході України;
- працівників соціальної сфери;
- людей, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
- людей похилого віку (60 років і старше);
- працівників ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
- вчителів та інші освітян;
- людей, що перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівників цих установ;
- інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні починається з 12 квітня за допомогою препарату китайського виробництва CoronaVac.