Хто отримає щеплення препаратом Pfizer та чи можна обрати вакцину, розповіли в МОЗ

Вакцинація в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153166-hto-otrymaie-scheplennya-preparatom-pfizer-ta-chy-mojna-obraty-vakcynu-rozpovily-v-moz.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу відбуватиметься одразу трьома препаратами різних виробників.

До цього щеплення в Україні робили лише препаратом AstraZeneca (CoviShield). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Повідомляється, що до кінця тижня в Україну надійде вакцина виробника Pfizer, а вакциною виробника CoronoVac українців щеплять від 12 квітня. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами — CoviShield, Pfizer та CoronoVac.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, препаратом CoronaVac щепитимуть такі групи населення:

маломобільних людей:

освітянам, що братимуть участь у ЗНО;

олімпійців та паралімпійців;

працівників поліції, ЗСУ та працівників критичної інфраструктури.

Вакцину від коронавірусу виробника Pfizer отримає низка українців, зокрема:

люди, що проживають в інтернатах;

літні люди;

співробітники інтернатів.

CoviShield буде основним препаратом для вакцинації таких груп населення:

медиків на передовій боротьби з коронавірусом;

військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на сході України;

працівників соціальної сфери;

людей, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;

людей похилого віку (60 років і старше);

працівників ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;

вчителів та інші освітян;

людей, що перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівників цих установ;

інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні починається з 12 квітня за допомогою препарату китайського виробництва CoronaVac.