Кто получит прививку препаратом Pfizer и можно ли выбрать вакцину, рассказали в Минздраве

Кто получит прививку препаратом Pfizer и можно ли выбрать вакцину, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n153166-kto-poluchit-privivku-preparatom-pfizer-i-mojno-li-vybrat-vakcinu-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Вакцинация в Украине от коронавируса будет происходить сразу тремя препаратами различных производителей.
До этого прививки в Украине делали только препаратом AstraZeneca (CoviShield). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сообщается, что до конца недели в Украину поступит вакцина производителя Pfizer, а вакциной производителя CoronoVac украинцев прививают от 12 апреля. Таким образом вакцинация будет проводиться тремя препаратами — CoviShield, Pfizer и CoronoVac.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препаратом CoronaVac будут прививать такие группы населения:
- маломобильных людей:
- педагогов, которые будут принимать участие в ВНО;
- олимпийцев и паралимпийцев;
- работников полиции, ВСУ и работников критической инфраструктуры
Вакцины от коронавируса производителя Pfizer получит ряд украинцев, в частности:
- люди, проживающие в интернатах;
- пожилые люди;
- сотрудники интернатов.
CoviShield будет основным препаратом для вакцинации таких групп населения:
- медиков на передовой борьбы с коронавирусом;
- военнослужащих, участвующих в боевых действиях на востоке Украины;
- работников социальной сферы;
- людей, проживающих в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работников дошкольных учреждений;
- пожилых людей (60 лет и старше);
- работников ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
- учителей и других педагогов;
- людей, находящихся в местах лишения свободы и или следственных изоляторах, а также работников этих учреждений;
- другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категорию риска заражения COVID-19.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начинается с 12 апреля с помощью препарата китайского производства CoronaVac.