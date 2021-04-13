Кто получит прививку препаратом Pfizer и можно ли выбрать вакцину, рассказали в Минздраве

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153166-kto-poluchit-privivku-preparatom-pfizer-i-mojno-li-vybrat-vakcinu-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса будет происходить сразу тремя препаратами различных производителей.

До этого прививки в Украине делали только препаратом AstraZeneca (CoviShield). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что до конца недели в Украину поступит вакцина производителя Pfizer, а вакциной производителя CoronoVac украинцев прививают от 12 апреля. Таким образом вакцинация будет проводиться тремя препаратами — CoviShield, Pfizer и CoronoVac.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препаратом CoronaVac будут прививать такие группы населения:

маломобильных людей:

педагогов, которые будут принимать участие в ВНО;

олимпийцев и паралимпийцев;

работников полиции, ВСУ и работников критической инфраструктуры

Вакцины от коронавируса производителя Pfizer получит ряд украинцев, в частности:

люди, проживающие в интернатах;

пожилые люди;

сотрудники интернатов.

CoviShield будет основным препаратом для вакцинации таких групп населения:

медиков на передовой борьбы с коронавирусом;

военнослужащих, участвующих в боевых действиях на востоке Украины;

работников социальной сферы;

людей, проживающих в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работников дошкольных учреждений;

пожилых людей (60 лет и старше);

работников ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;

учителей и других педагогов;

людей, находящихся в местах лишения свободы и или следственных изоляторах, а также работников этих учреждений;

другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категорию риска заражения COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начинается с 12 апреля с помощью препарата китайского производства CoronaVac.