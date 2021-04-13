Китайскую вакцину CoronaVac начинают колоть украинцам с 12 апреля

https://racurs.ua/n153158-kitayskuu-vakcinu-coronavac-nachinaut-kolot-ukraincam-s-12-aprelya.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине начинается с 12 апреля теперь и с помощью препарата китайского производства CoronaVac.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Препаратом CoronaVac будут вакцинировать маломобильные группы населения и лиц, которые за ними присматривают; педагогов, которые будут работать на ВНО; олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут на Олимпийские игры-2021; патрульных полицейских.

Министерство здравоохранения завершило проверку лабораторного контроля вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки именно этой вакциной, — заявил Степанов.

Напомним, что эта вакцина находилась на лабораторном контроле, ее привезли в Украину в конце марта. Киев получил пока 215 тыс. доз вакцины CoronaVac.

Ранее в Китае подтвердили, что эффективность этой вакцины не является достаточно высокой. По словам пресс-секретаря компании Sinovac Biotech Лю Пейчен, эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. Сейчас он составляет 14 дней. Компания-производитель отмечает, что именно возраст людей, штаммы коронавируса и другие факторы делают разницу в оценке эффективности COVID-вакцин.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тыс. доз препарата и он проходил проверку перед отправлением в регионы.