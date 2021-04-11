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Китай признал низкую эффективность своих COVID-вакцин. Фото:

Китай признал низкую эффективность своих COVID-вакцин

11 апр 2021, 17:50
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Китайские вакцины от коронавируса недостаточно хорошо защищают от болезни COVID-19.

Пекин официально рассматривает вопрос, следует ли сочетать различные вакцины, чтобы повысить их эффективность. Также в Китае уже начали разрабатывать мРНК-вакцины, которые подобны вакцине Pfizer. Этот препарат уже вошел в стадию клинических испытаний. Об этом заявил директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу, передает Associated Press.

Как известно, китайские вакцины Sinovac и Sinopharm экспортировались в 22 страны, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию, Турцию и Украину. Бразильские ученые установили, что эффективность вакцины Sinovac против коронавируса составляют всего 50,4%. Это близко к порогу 50%, при котором эксперты считают вакцину полезной.


По словам пресс-секретаря компании Sinovac Biotech Лю Пейчен, эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. Сейчас он составляет 14 дней. В компании-производителе отмечают, что именно возраст людей, штаммы коронавируса и другие факторы сыграли роль разницы в оценке эффективности COVID-вакцин.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинацию украинцев от коронавируса китайским препаратом CoronaVac начнут после 10 апреля.


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