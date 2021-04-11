Боевики ДНР в день катастрофы MH17 контактировали с Москвой. Фото: gazeta.ru

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Пророссийские боевики Донбасса в день крушения рейса MH17 на Донбассе контактировали с высшим руководством России.

Журналисты получили от СБУ тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой ДНР Сергея Дубинского, которые датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи были получены от Службы безопасности Украины. Об этом говорится в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.

Отмечается, что россиянин Олег Пулатов, который является фигурантом дела и участвует в судебном процессе в Гааге, в течение нескольких часов после катастрофы Boeing вообще не знал об инциденте. Дубинский тоже не знал о том, что из «Бука» сбили именно пассажирский самолет. Но по мнению прокуратуры Нидерландов, эти боевики не являются комбатантами и должны нести всю ответственность за сбитие самолета.

В разговоре за 17 июля 2014 года в день катастрофы MH17 Дубинский утверждает, что имеет прямой контакт с Москвой. Он говорил с российскими кураторами об ЗРК «Бук», ракетой из которого в итоге и сбили самолет. А так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин в тот день провел беседу с Москвой на высшем уровне.

Не прошло и 30 мин после авиакатастрофы, как Дубинский узнает от своих сообщников, что они якобы сбили украинский истребитель. Лишь через два часа сепаратисты выяснили, что был сбит «Боинг». Когда он начал требовать разъяснений, его подчиненные изменили свою историю. Они начали придумывать, что сбили истребитель ВСУ, но только после того, как он якобы сбил пассажирский самолет. Эту выдумку сначала и распространяла Москва.

Впоследствии в Кремле перешли к версии о том, что MH17 сбил украинский «Бук». Но из прослушанных разговоров с главным фигурнатом Дубинским об этом нигде не упоминается.

А российская установка «Бук» будет оставаться в этом районе в течение нескольких часов после катастрофы и вернется в Россию только под покровом ночи. В течение этого времени Дубинский и Гиркин понятия не имеют, где находится оружие.

Напомним, следствие в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе получило в январе письменный ответ от концерна «Алмаз-Антей», который производит зенитно-ракетные комплексы «Бук».