Бойовики ДНР в день катастрофи MH17 контактували з Москвою. Фото: gazeta.ru

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Проросійські бойовики Донбасу в день катастрофи рейсу MH17 на Донбасі контактували з найвищим керівництвом Росії.

Журналісти отримали від СБУ тисячі телефонних розмов ватажка розвідки так званої ДНР Сергія Дубинського, які датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Ці записи були отримані від Служби безпеки України. Про це йдеться у розслідуванні програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.

Зазначається, що росіянин Олег Пулатов, який є фігурантом справи і бере участь в судовому процесі в Гаазі, протягом декількох годин після катастрофи Boeing взагалі не знав про інцидент. Дубинський теж не знав про те, що з «Бука» збили саме пасажирський літак. Але на думку прокуратури Нідерландів, ці бойовики не є комбатантами і мають нести всю відповідальність за збиття авіалайнера.

У розмові за 17 липня 2014 рокув день катастрофи MH17 Дубинський стверджує, що має прямий контакт з Москвою. Він говорив з російськими кураторами про ЗРК «Бук», ракетою з якого у підсумку й збили літак. А так званий міністр оборони ДНР Ігор Гіркін того дня провів бесіду з Москвою на вищому рівні.

Не пройшло й 30 хв після авіакатастрофи, як Дубинський дізнається від своїх спільників, що вони нібито збили український винищувач. Лише через дві години сепаратисти з’ясували, що було збито «Боїнг». Коли він почав вимагати роз’яснень, його підлеглі змінили свою історію. Вони почали вигадувати, що збили винищувач ЗСУ, але тільки після того, як він нібито збив пасажирський літак. Цю вигадку спочатку й розповсюджувала Москва.

Згодом у Кремлі перейшли до версії про те, що MH17 збив український «Бук». Але з прослуханих розмов з головним фігурнатом Дубинським про це ніде не згадується.

А російська установка «Бук» залишатиметься в цьому районі протягом декількох годин після катастрофи і повернеться до Росії тільки під покровом ночі. Протягом цього часу Дубинський і Гіркін поняття не мають, де знаходиться зброя.

Нагадаємо, Слідство в Нідерландах у справі про катастрофу малайзійського Boeing на Донбасі отримало в січні письмову відповідь від концерну «Алмаз-Антей», який виробляї зенітно-ракетні комплекси «Бук».