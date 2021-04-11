Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n153085-u-kremli-prokomentuvaly-mojlyvist-viyny-z-ukrayinou.html

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Стягування підрозділів російської армії до кордону України та загострення конфлікту на Донбасу не означає, що Російська Федерація допускає можливість війни з Україною.

У Москві не сприймають варіанту війни з Україною. При цьому в Кремлі наголосили, що їм небайдужа доля російськомовних на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв’ю телеканалу «Росія 1».

Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни з Україною, і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни, — зазначив він.

Також речник Путіна вкотре відхрестився від участі Росії у війні на Донбасі. А Перекидання російських військ до кордону з Україною Пєсков прокоментував наступним чином: «Це наша особиста справа, наша внутрішня справа».

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. Українська розвідка не виключила повномасштабного вторгнення російських військ, президент Володимир Зеленський заявив про можливі провокації.

Не залишилися осторонь партнери України. Сполучені Штати Америки запросили у Росії пояснення щодо стягування військ до українського кордону, а НАТО закликало Росію не вдаватися до провокацій.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. При цьому наголосили, що готові «стати на захист російськомовного населення Донбасу» у разі ескалації конфлікту.