Понівечена будівля Офісу президента. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n153084-pered-ofisom-zelenskogo-vstanovyly-dzerkalnu-instalyaciu-foto.html

Ракурс

Дзеркальна інсталяція з’явилася перед будівлею Офісу президента в Києві.

На Банковій навпроти центральних дверей, які були обмальовані фарбою під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, встановили великі дзеркальні літери YOUkraine. При цьому над літерою «і» замість крапки розміщене число «30». Про це повідомив політолог Віталій Кулик на власній сторінці у Facebookта опублікувавфото.

На фото видно, що встановлені літери зроблені у стилі тих, біля яких у різних містах фотографуються туристи. Також на світлині можна побачити, що вхідні двері в офіс Зеленського досі не відновили. Наразі невідомо, хто і чому встановив цю інсталяцію.

Нагадаємо, останнім часом протести під стінами Офісу президента влаштовували прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка. Одна з таких акцій завершилася погромом. Так, у суботу, 20 березня, під час протесту протестувальники побили вікна в Офісі президента, а саму будівлю заляпали фарбою. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі ОПУ оцінюються приблизно у 2 млн грн.

Верховна Рада засудила події на Банковій, а поліція оголосила про підозру п’ятьом учасникам заворушень. А понівечені двері з будівлі Офісу президента з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1». Наразі невідомо на яких підставах їх передали третій стороні.