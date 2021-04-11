Разрисованное здание Офиса президента. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n153084-pered-ofisom-zelenskogo-ustanovili-zerkalnuu-installyaciu-foto.html

Ракурс

Зеркальная инсталляция появилась перед зданием Офиса президента в Киеве.

На Банковой напротив центральных дверей, которые были обрисованы краской во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, установили большие зеркальные буквы YOUkraine. При этом над буквой «і» вместо точки размещено число «30». Об этом сообщил политолог Виталий Кулик на своей странице в Facebook и опубликовал фото.

На фото видно, что установленные буквы сделаны в стиле тех, возле которых в разных городах фотографируются туристы. Также на фотографии можно увидеть, что входные двери в офис Зеленского до сих пор не восстановили. Пока неизвестно, кто и почему установил эту инсталляцию.

Напомним, в последнее время протесты под стенами Офиса президента устраивали сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко. Одна из таких акций завершилась погромом. Так, в субботу, 20 марта, во время протеста протестующие разбили окна в Офисе президента, а само здание заляпали краской. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания ОПУ оцениваются примерно в 2 млн грн.

Верховная Рада осудила события на Банковой, а полиция объявила о подозрении пятерым участникам беспорядков. А искореженные двери из здания Офиса президента появились как декорация в телеэфире канала «1+1». Пока неизвестно, на каких основаниях их передали третьей стороне.