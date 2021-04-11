Погода в Украине. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n153083-teplo-na-zapade-i-dojdi-na-vostoke-pogoda-v-ukraine-na-12-aprelya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 апреля будет по-весенней теплой, а осадки прогнозируют лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Ночью температуру воздуха прогнозируют от 3° тепла до 8° выше нуля, а днем столбики термометров покажут 13−20° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный и южный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 апреля будет теплой, дождь обещают только днем. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−5° тепла, а воздух прогреется до 14−16° выше нуля.

Погода в Харькове в понедельник тоже будет теплой, но с ливнями. Температуру воздуха ночью прогнозируют 6−8° с отметкой плюс, а днем обещают 17−19° тепла.

Погода Одессе в ближайшие сутки будет радовать теплом и солнцем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 4° до 6° тепла, а днем обещают 13−15° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается сухая и ясная. Столбики термометров ночью покажут 3−5° выше нуля, а днем обещают 17−19° тепла.

Погода в Карпатах 12 апреля будет ясной, возможна небольшая облачность. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 7° тепла, а днем 16−19° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 11 апреля прогнозировалась без осадков в большинстве регионов, кроме Крыма и части восточных областей.