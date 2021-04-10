В большинстве регионов Украины 11 апреля осадков не ожидается, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 11 апреля ожидается без осадков в большинстве регионов, кроме Крыма и части восточных областей, где возможны несущественные осадки.

На западе (кроме Закарпатья) и севере ожидается переменная облачность, в Крыму и части восточных областей — облачная погода, в остальных регионах — переменная облачность. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В связи с потеплением и снеготаянием в горах, на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды, без негативных последствий.

Погода в Киеве в течение 11 апреля будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +14…+16°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +2…+4°, днем — +16…+18°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет без осадков. Термометры ночью покажут +3…+5°, днем — +12…+14°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +1…+3°, днем — +14…+16°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +2…+4° ночью и +13…+15° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 11 апреля будет без осадков. Ожидается температура воздуха +1…+3° ночью и +16…+18° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 апреля будет довольно спокойной, ожидаются небольшие возмущения, преимущественно в начале суток.