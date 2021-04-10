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Ракурс
Пентагон. Фото: УП

Спросите Шойгу — Пентагон требует от РФ объяснить свои действия

10 апр 2021, 14:35
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Агрессия России на границах с Украиной нарастает, в частности, Россия стянула свои войска на оккупированных территориях и в Крым.

Пентагон призвал РФ объяснить свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

После многочисленных вопросов журналистов о наращивании российских сил Кирби заявил, что «это отличные вопросы, которые нужно задавать (министру обороны РФ Сергею Шойгу, — ред.) Шойгу в Москве».


По словам Кирби, такое наращивание только вызывает нестабильность и опасность в той части мира, где уже было слишком много распрей и слишком много насилия. Кирби добавил, что он постоянно говорил о действиях России как о наращивании сил, именно потому, что россияне не были прозрачно честны в том, что делают.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции и Германии наращивание военного присутствия РФ у границ Украины. В Европе подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сообщается, что Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считают, что Россия должна прекратить свою опасную и безответственную риторику, а также отказаться от накопления военной силы в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины. Их поддержал и министр иностранных дел Германии.

Источник: Ракурс


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