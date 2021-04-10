Пентагон. Фото: УП

https://racurs.ua/n153060-sprosite-shoygu-pentagon-trebuet-ot-rf-obyasnit-svoi-deystviya.html

Ракурс

Агрессия России на границах с Украиной нарастает, в частности, Россия стянула свои войска на оккупированных территориях и в Крым.

Пентагон призвал РФ объяснить свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

После многочисленных вопросов журналистов о наращивании российских сил Кирби заявил, что «это отличные вопросы, которые нужно задавать (министру обороны РФ Сергею Шойгу, — ред.) Шойгу в Москве».

По словам Кирби, такое наращивание только вызывает нестабильность и опасность в той части мира, где уже было слишком много распрей и слишком много насилия. Кирби добавил, что он постоянно говорил о действиях России как о наращивании сил, именно потому, что россияне не были прозрачно честны в том, что делают.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции и Германии наращивание военного присутствия РФ у границ Украины. В Европе подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сообщается, что Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считают, что Россия должна прекратить свою опасную и безответственную риторику, а также отказаться от накопления военной силы в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины. Их поддержал и министр иностранных дел Германии.