Разрешение на прививку подростков запросил Pfizer

Вакцина. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса для подростков 12−15 лет может стать доступной в ближайшее время.

Американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech направили заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для использования вакцины компании на подростках. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что представитель FDA Джанет Вудкок отметила, что ведомство рассмотрит заявку как можно скорее, однако сейчас трудно предсказать, сколько времени займет оценка данных и информации.

Фармацевтическая компания заявила, что в ближайшие дни она будет добиваться принятия аналогичных решений от других властей по всему миру.

Эти запросы основаны на данных основного исследования третьей фазы с участием подростков от 12 до 15 лет, которое продемонстрировало 100% эффективность и устойчивый ответ антител после вакцинации против COVID-19, — сообщили у производителя.



Сейчас FDA разрешает использование вакцины для людей от 16 лет и старше. Две другие вакцины против COVID-19, производимые Moderna и Johnson & Johnson, разрешены для экстренного применения людям в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине и мире продолжается, но из-за большого спроса на COVID-вакцину большинство бедных стран остаются позади по темпам вакцинации. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сейчас распределение вакцин от коронавируса среди мировых стран определяется по уровню доходов конкретного государства.