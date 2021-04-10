Еще одну вакцину проверят на связь с тромбозами

Тромбоз. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153050-esche-odnu-vakcinu-proveryat-na-svyaz-s-trombozami.html

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Вакцинация от коронавируса некоторыми препаратами может увеличивать шанс на появление тромбоза.

Возможную связь между возникновением тромбоза и вакциной от коронавируса производства Johnson & Johnson рассмотрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Сообщается, что комитет по безопасности EMA был уведомлен о четырех случаях образования необычных тромбов сразу после вакцинации препаратом бельгийской компании Janssen (которая принадлежит Johnson & Johnson, — ред.). При этом один случай зафиксировали во время клинических испытаний, а еще три — во время вакцинации населения в США. Один из этих случаев тромбоза оказался летальным.

Отметим, что вакцинация препаратом Janssen в настоящее время используется только в США. В Евросоюзе ее начнут использовать в течение ближайших недель. EMA подчеркивает, что в настоящее время ученые не знают, существует ли связь между вакциной и случаями тромбоза.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину Johnson & Johnson проверят из-за побочных эффектов у привитых в Колорадо — в городе Денвер временно закрыли центр вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Там накануне у 13 человек, которые получили дозу вакцины, обнаружили побочные эффекты. Власти штата Колорадо не объясняют, о каких именно реакциях идет речь, однако отмечают, что решение принято для выяснения всех обстоятельств.