Вакцину Johnson&Johnson проверят из-за побочных эффектов у привитых в Колорадо

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Вакцину Johnson&Johnson проверят из-за побочных эффектов у привитых из Колорадо — в городе Денвер временно закрыли центр вакцинации препаратом Johnson&Johnson. Там накануне у 13 человек, которые получили дозу вакцины, обнаружили побочные эффекты.

Власти штата Колорадо не объясняют, о каких именно реакциях идет речь, однако отмечают, что решение принято для выяснения всех обстоятельств, согласно протоколу, пишет 8 апреля «Голос Америки».

13 человек — это меньше 1% от 1 тыс. 700 привитых вакциной Johnson & Johnson в этом центре иммунопрофилактики Денвера. Кроме этого, в результате закрытия центра пришлось отменить 600 запланированных прививок для жителей города. Их вакцинацию перенесли в другой центр.

Напомним, в апреле ряд стран Европы подтвердили признаки вероятной связи между прививками от коронавируса вакциной AstraZeneca и редкими случаями необычных проблем со свертываемостью крови и образованием тромбов.

В то же время отмечается, что тромбоз после прививок случается крайне редко по сравнению с риском умереть от коронавирусной инфекции или ее влияния на организм. Также вакцина AstraZeneca является одним из самых дешевых препаратов иммунопрофилактики, который используют в программах массовой вакцинации от коронавируса десятки стран мира.