Непрошеные гости из Британии и ЮАР: новые штаммы коронавируса, повторные заболевания и как предотвратить инфицирование

Новые штаммы коронавируса

https://racurs.ua/2844-neproshenye-gosti-iz-britanii-i-uar-novye-shtammy-koronavirusa-povtornye-zabolevaniya-i-kak.html

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47 тысяч — именно столько сейчас в больницах Украины находится пациентов с коронавирусной инфекцией. Статистика бьет рекорды. Мутации вируса с короной добавили еще более серьезных проблем изможденным врачам: тяжелых пациентов больше, болеют дольше. Как изменилось течение COVID-19? Почему появляются агрессивные коронавирусы-мутанты? Насколько каждый из нас рискует подцепить коронавирус повторно и как уберечься от заражения?

Выздоровел и снова заболел: причины повторного COVID-19

О повторных случаях заболевания COVID-19 можно услышать все чаще. Но стоит ли доверять таким новостям, ведь статистика по этому вопросу довольно сильно хромает? Действительно ли это реинфекция SARS-CoV-2? Дело в том, что у переболевших коронавирусной инфекцией ПЦР-тест может давать положительный результат еще в течение нескольких месяцев, но это не означает, что человек болен или заразен. РНК вируса может храниться в организме достаточно длительное время, но ее наличие не равно жизнеспособности вируса. Согласно многочисленным научным исследованиям, через 7–10 суток после дебюта симптоматики пациент не распространяет вирус, способный размножаться. Возникает вопрос: как понять, что это действительно повторное заражение вирусом с короной?

По словам эпидемиолога, доктора медицинских наук, заведующей кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого Наталии Виноград, возможны два варианта. Первый — это действительно новое заражение, второй — латентность (скрытый возбудитель), когда организм не освободился от вируса, и по какой-то причине произошла его активация. Чтобы доказать, что это действительно повторное заражение, необходимо секвенировать возбудителя и установить различия в геномах коронавирусов в первом и втором случаях заболевания. Эти различия должны выходить за пределы возможностей эволюции вируса в организме, а также бессимптомный интервал между болезнями должен превышать один месяц. К сожалению, пока у немногих государств есть возможности для проведения подобных исследований. Поэтому различные источники сообщают о более чем 100 тысячах повторных случаев «короны» в мире. И лишь единицы из них достоверны: было проведено секвенирование коронавирусов и доказано, что произошло повторное заражение новым патогеном.

Почему человек может заболеть ковидом повторно? Первая причина — изменение циркулирующих генотипов вирусов. Когда вирус реплицируется (создает копии самого себя), в новых копиях могут происходить незначительные изменения, называемые мутациями. Одни вирусы меняются очень быстро, другие — медленнее. Скорость мутации SARS-CoV-2 (вызывающего коронавирусную болезнь COVID-19) меньше, чем, например, вируса гриппа. Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса, который по сравнению с исходным лучше приспособлен к окружающим условиям. Этот вариант начинает доминировать. Такой естественный процесс отбора «успешных» вариантов происходит у всех вирусов и называется их эволюцией. Если вирус изменяется настолько сильно, что перестает быть похожим на исходный, для борьбы с которым разрабатывали вакцины и диагностические тесты, это может негативно сказаться на эффективности последних.

Особую способность к повторному заражению выявили у южноафриканского штамма коронавируса. Сейчас это доминирующий штамм в большинстве африканских стран. Есть данные, что повторные случаи происходят в течение месяца после первого заболевания у 17% пациентов. Отмечу, что эта статистика может отличаться, ведь зависит от системы эпиднадзора той или иной страны.

Вторая причина повторного заражения COVID-19 — особенности иммунной системы человека. Это обусловлено не только гуморальным или клеточным иммунитетом, но и определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы — так называемой первой линии нашей защиты.

«Существуют исследования об определенной патологии, которая является или генетически детерминированной (врожденной), или приобретенной в процессе собственно предыдущего заболевания COVID-19. Это касается системы интерферона — первой и основной защиты на любой вирусный агент. Поэтому повторные заболевания сегодня объясняют не только изменениями возбудителя, но и определенной патологией неспецифического звена защиты по системе интерферона. Мы это называем интерферон-дефицитом. Эта патология достаточно распространена. Обычно она объясняет, почему человек часто болеет различными респираторными заболеваниями», — разъясняет Наталия Виноград.

Новые штаммы: почему появляются агрессивные мутанты и как изменилось течение COVID-19

У вируса с короной на сегодняшний день произошли тысячи мутаций, но лишь незначительная часть из них имеют медицинское значение. Сейчас есть четыре основных генотипа SARS-CoV-2, вызывающих чрезвычайную обеспокоенность как ученых, так и медиков: английский, южноафриканский, бразильский (виновник того, что Бразилия вышла на первое место по темпам прироста новых случаев), а также калифорнийский.

«Британец» выявлен на всей территории Украины. Каковы особенности течения болезни при заражении именно этим штаммом? По словам профессора кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Сергея Дуброва, COVID-19 помолодел. «В больницах достаточно много молодых пациентов, практически без сопутствующей патологии. В основном это мужчины, 27–44 лет, с тяжелым или критическим течением», — делится своими наблюдениями врач.

Течение болезни у беременных, инфицированных британским штаммом, более тяжелое, чем при уханьском варианте. Как пояснил Сергей Дубров, если при инфицировании уханьским штаммом риск критического течения развивался примерно на 8–13-е сутки, то сейчас даже в конце третьей недели, когда пациенты выписываются из стационара, бывают рецидивы.

Южноафриканский штамм, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, недавно был выявлен в двух регионах Украины. По оценкам ученых, он распространяется значительно быстрее, чем большинство других известных разновидностей. Южноафриканский штамм очень агрессивен. Откуда он взялся? Существует теория: при циркуляции вируса через организмы с иммунодефицитом быстрее формируются новые агрессивные варианты вируса.

«Территория, где сформировался новый генотип коронавируса, — это территория с высоким поражением населения вирусом иммунодефицита человека. Доля людей, у которых есть глубокий иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции, является самой высокой на Африканском континенте. Это одна из теорий, почему именно там появился этот генотип», — объясняет эпидемиолог Н.Виноград.

Южноафриканский штамм имеет три основные мутации спайк-протеина. Первая мутация помогает вирусу быстрее закрепляться в клетках человека, вторая позволяет вирусу теснее с ними связываться. Такое сочетание мутаций делает вирус более заразным и агрессивным. Третья мутация «южноафриканца» видоизменяет поверхность вируса таким образом, что это дает ему возможность избегать некоторых антител, — это так называемый феномен выскальзывания из-под иммунитета. То есть может значительно снижаться наша защита антителами — как после перенесенной болезни, так и после вакцинации. Как отмечают эпидемиологи, это снижение намного больше по сравнению с британским штаммом.

Известно, что все антиковидные вакцины менее эффективны в отношении южноафриканского варианта. Насколько именно, данные отличаются. Известно, что ЮАР продала один миллион доз вакцины CoviShield другим африканским странам. Ведь небольшое клиническое исследование, проведенное в этой стране, показало низкую эффективность CoviShield против южноафриканского штамма. Напомним, что украинцы прививаются сейчас именно этой вакциной. Исследования продолжаются, и ученые все же рассчитывают, что эта вакцина по крайней мере предотвратит тяжелое течение болезни, вызванной южноафриканским непрошеным гостем.

Что касается вакцины Pfizer/BioNTech, то ее производитель заявил об эффективности своего препарата против южноафриканского штамма. В ЮАР эту вакцину одобрили для экстренного использования. Вакцина Novavax продемонстрировала высокую эффективность в Великобритании (около 90%) и 60% эффективности в Южной Африке, где южноафриканский мутант распространен.

А вот насчет китайской вакцины Coronavac (Sinovac), 215 тысяч доз которой приехали в Украину 25 марта, пока ее эффективность точно не известна. По предварительным данным исследований, эффективность Coronavac составляет 78%. Но есть и другие данные: бразильский Институт Бутантан, проводивший клинические исследования препарата, отметил эффективность вакцины в 50,38%. Сoronavac также испытывали в других странах: Турция заявила об уровне эффективности в 91,25%, Индонезия — в 65%.

Coronavac закупили для прививок Турция, Арабские Эмираты, Малайзия, Индонезия, Филиппины. Также ею вакцинировали уже несколько миллионов человек в Китае. В Институте Бутантан также сообщали, что вакцина Coronavac эффективна от британского и южноафриканского штаммов, но точной информации не предоставили. В то же время ЮАР ждет уже 5 миллионов доз вакцины от этого производителя.

Каковы особенности течения COVID-19, вызванного южноафриканским штаммом? Как отмечает эпидемиолог Н. Виноград, как правило, дебют заболевания не отличается от обычной симптоматики, но могут добавляться специфические проявления — изменение цвета на кончиках пальцев ног и рук. Это первый и угрожающий симптом поражения эндотелия сосудов.

«После привычного продромального ковида (продромальным называют период с момента появления первых признаков до возникновения ярко выраженных симптомов. — Ред.) начинается резкий рост температуры. Это происходит у большинства больных, если сравнивать с предыдущими генотипами. Почти у 90% — высокая температура», — отмечает эпидемиолог.

Сухой кашель — быстрое поражение нижних дыхательных путей. У пациентов чаще возникает затрудненное дыхание, они нуждаются в кислородной поддержке и немедленной госпитализации.

Характерно поражение желудочного тракта, которое проявляется тошнотой и рвотой.

Сокращение инкубационного периода (особенно у детей) — до одного дня.

Рост тяжести клинического течения соответственно приводит к значительному увеличению летальности.

Как предотвратить инфицирование коронавирусом и не заболеть «короной» повторно?

За год пандемии, пожалуй, мы все хорошо усвоили минимальный перечень необходимых действий, которые могут значительно снизить риск заражения:

• соблюдайте физическую дистанцию — не менее 1 метра от других;

• не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, рту, носу;

• тщательно и часто мойте руки не менее 40 секунд, при отсутствии такой возможности — пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта от 60%;

• надевайте маску в общественных местах, общественном транспорте, маска должна закрывать нос и рот;

• кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую салфетку;

• следите за своим здоровьем и, если появляются симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к врачу.

По словам врачей, пациенты часто попадают в стационары в сложном состоянии после неправильного лечения. Антибиотики для «профилактики» или необоснованное назначение дексаметазона, наоборот, ухудшают состояние больного.

По мнению эпидемиологов, еще один очень важный аспект защиты, о котором часто забывают, — это тщательное проветривание. «Этот момент хочу подчеркнуть. Стало теплее, и проветривание должно стать стандартом во всех местах, начиная с наших помещений, рабочих мест, всех мест общественного пребывания людей», — говорит Н.Виноград. Проветривания используют во многих странах, в Германии стандарт таков: делать сквозняки каждые 20 минут. Если есть возможность, откройте расположенные напротив окна или двери — так проветривание происходит быстрее и эффективнее.

Как не заболеть повторно? Максимально укрепляйте свое здоровье после перенесенного заболевания — советуют врачи. Пациент длительное время требует минимизации нагрузок. Прислушайтесь к своему организму! Только вы сами чувствуете, какая нагрузка для вас сейчас адекватная.

«Дайте себе возможность адаптироваться, выйти из состояния постболезни, — советует Наталия Виноград. — Это значительно снизит вероятность заболеть даже при попадании инфицирующей дозы возбудителя (то есть достаточной для заражения). Усилит возможности организма сопротивляться новому заражению».