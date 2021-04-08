Непрошені гості з Британії та ПАР: нові штами коронавірусу, повторні захворювання та як запобігти інфікуванню

Нові штами коронавірусу

https://racurs.ua/ua/2844-neprosheni-gosti-z-brytaniyi-ta-par-novi-shtamy-koronavirusu-povtorni-zahvoruvannya.html

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47 тисяч — саме стільки наразі в лікарнях України перебуває пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Статистика б’є рекорди. Мутації вірусу з короною додали ще серйозніших проблем виснаженим лікарям: важких пацієнтів більшає, а хвороба триває довше. Як змінився перебіг COVID-19? Чому з’являються агресивніші коронавіруси-мутанти? Наскільки кожен із нас ризикує підчепити коронавірус повторно та як убезпечитися від зараження?

Одужав і знову захворів: причини повторного COVID-19

Про повторні випадки захворювання на COVID-19 можна почути дедалі частіше. Але чи варто довіряти таким новинам, адже статистика з цього питання доволі сильно кульгає? Чи справді це реінфекція SARS-CoV-2? Річ у тому, що у перехворілих на коронавірусну інфекцію ПЛР-тест може давати позитивний результат ще протягом кількох місяців, але це не означає, що людина хвора або заразна. РНК вірусу здатна зберігатися в організмі досить тривалий час, але її наявність не дорівнює життєздатності вірусу. Згідно з численними науковими дослідженнями, через 7–10 діб після дебюту симптоматики пацієнт не поширює вірусу, здатного розмножуватися. Постає запитання: як зрозуміти, що це дійсно повторне зараження вірусом із короною?

За словами епідеміологині, докторки медичних наук, завідувачки кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталії Виноград, можливі два варіанти. Перший — це справді нове зараження, другий — латентність (прихований збудник), коли організм не звільнився від вірусу, і з якоїсь причини відбулася його активація. Аби довести, що це дійсно повторне зараження, необхідно секвенувати збудника та встановити відмінності в геномах коронавірусів у першому та другому випадках захворювання. Ці відмінності мають виходити за межі можливостей еволюції вірусу в організмі, а також безсимптомний інтервал між хворобами повинен перевищувати один місяць. На жаль, наразі небагато держав мають можливості для здійснення таких досліджень. Тож різні джерела повідомляють про понад 100 тисяч повторних випадків «корони» у світі. Та лише поодинокі з них достовірні: було проведено секвенування коронавірусів і доведено, що сталося повторне зараження новим патогеном.

Чому людина може захворіти на ковід повторно? Перша причина — зміна циркулюючих генотипів вірусів. Коли вірус реплікується (створює копії самого себе), у нових копіях можуть відбуватися незначні зміни, які називають мутаціями. Одні віруси змінюються дуже швидко, інші — повільніше. Швидкість мутації SARS-CoV-2 (що спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19) є меншою, ніж, наприклад, вірусу грипу. Періодично мутації призводять до появи нового варіанта вірусу, який порівняно з вихідним краще пристосований до навколишніх умов. Цей варіант починає домінувати. Такий природний процес відбору «успішніших» варіантів відбувається в усіх вірусів і називається їх еволюцією. Якщо вірус змінюється настільки сильно, що перестає бути схожим на вихідний, для боротьби з яким розробляли вакцини й діагностичні тести, це може негативно позначитися на ефективності останніх.

Особливу спроможність до повторного зараження виявили у південноафриканського штаму коронавірусу. Наразі це домінуючий штам у більшості африканських країн. Є дані, що повторні випадки стаються впродовж місяця після першого захворювання у 17% пацієнтів. Зауважу, що ця статистика може різнитися, адже залежить від системи епіднагляду тієї чи іншої країни.

Друга причина повторного зараження COVID-19 — особливості імунної системи людини. Це зумовлено не лише гуморальним чи клітинним імунітетом, а й певними вадами неспецифічної ланки імунної системи — так званої першої лінії нашого захисту.

«Існують дослідження про певну патологію, яка є або генетично-детермінованою (вродженою), або набутою у процесі власне попереднього захворювання на COVID-19. Це стосується системи інтерферону — першого й основного захисту на будь-який вірусний агент. Тому повторні захворювання сьогодні пояснюють не лише змінами збудника, а й певною патологією неспецифічної ланки захисту за системою інтерферону. Ми це називаємо інтерферон-дефіцитом. Ця патологія достатньо поширена. Зазвичай вона пояснює те, чому людина часто хворіє на різні респіраторні захворювання», — роз’яснює Наталія Виноград.

Нові штами: чому з’являються агресивні мутанти та як змінився перебіг COVID-19

У вірусу з короною на сьогодні сталися тисячі мутацій, однак лише незначна частка з них мають медичне значення. Наразі є чотири основні генотипи SARS-CoV-2, які викликають надзвичайну стурбованість як учених, так і медиків: британський, південноафриканський, бразильський (винуватець того, що Бразилія вийшла на перше місце за темпами приросту нових випадків), а також каліфорнійський.

«Британця» виявлено на всій території України. Які особливості перебігу хвороби при зараженні саме цим штамом? За словами професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Сергія Дуброва, COVID-19 помолодшав. «У лікарнях досить багато молодих пацієнтів, практично без супутньої патології. В основному це чоловіки, 27–44 років, які мають тяжкий або критичний перебіг», — ділиться своїми спостереженнями лікар.

Перебіг хвороби у вагітних, інфікованих британським штамом, є тяжчим, ніж при уханьському варіанті. Як пояснив Сергій Дубров, якщо при інфікуванні уханьським штамом ризик критичного перебігу розвивався приблизно на 8–13-ту добу, то зараз навіть наприкінці третього тижня, коли пацієнти виписуються із стаціонару, бувають рецидиви.

Південноафриканський штам, як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, нещодавно було виявлено в двох регіонах України. За оцінками науковців, він поширюється суттєво швидше, ніж більшість інших відомих різновидів. Південноафриканський штам є дуже агресивним. Звідки він узявся? Є теорія: при циркуляції вірусу через організми з імунодефіцитом швидше формуються нові агресивніші варіанти вірусу.

«Територія, де сформувався новий генотип коронавірусу, — це територія з найвищим ураженням населення вірусом імунодефіциту людини. Частка людей, у яких є глибокий імунодефіцит унаслідок ВІЛ-інфекції, є найвищою на Африканському континенті. Це одна із теорій, чому саме там з’явився цей генотип», — пояснює епідеміологиня Н.Виноград.

Південноафриканський штам має три основні мутації спайк-протеїну. Перша мутація допомагає вірусу швидше закріплюватися в клітинах людини, друга дозволяє вірусу тісніше з ними зв’язуватися. Таке поєднання мутацій робить вірус заразнішим та агресивнішим. Третя мутація «південноафриканця» видозмінює поверхню вірусу так, що це дає йому можливість уникати деяких антитіл, — це так званий феномен вислизання з-під імунітету. Тобто може значно знижуватися наш захист антитілами — як після перенесеної хвороби, так і після вакцинації. Як зазначають епідеміологи, це зниження є набагатобільшим порівняно з британським штамом.

Відомо, що всі антиковідні вакцини менш ефективні щодо південноафриканського варіанта. Наскільки саме, дані різняться. Відомо, що ПАР продала один мільйон доз вакцини CoviShield іншим африканським країнам. Адже невелике клінічне дослідження, виконане у цій країні, показало низьку ефективність CoviShield проти південноафриканського штаму. Нагадаємо, що українці вакцинуються наразі саме цією вакциною. Дослідження тривають, і науковці все ж розраховують, що ця вакцина принаймні зможе запобігти важкому перебігу хвороби, спричиненої південноафриканським непрошеним гостем.

Що стосується вакцини Pfizer/BioNTech, то її виробник заявив про ефективність свого препарату протипівденноафриканського штаму. У ПАР цю вакцину схвалено для екстреного використання. Вакцина Novavax продемонструвала високу ефективність у Великій Британії (близько 90%) і 60% ефективності у Південній Африці, де південноафриканський мутант є поширеним.

А от щодо китайської вакцини Coronavac (Sinovac), 215 тисяч доз якої приїхали в Україну 25 березня, наразі ефективність її достеменно не відома. За попередніми даними досліджень, ефективність Coronavac становить 78%. Проте є й інші дані: бразильський Інститут Бутантан, який здійснював клінічні дослідження препарату, зазначив ефективність вакцини у 50,38%. Сoronavac також випробовували в інших країнах: Туреччина заявила про рівень ефективності у 91,25%, Індонезія — у 65%.

Coronavac закупили для щеплень Туреччина, Арабські Емірати, Малайзія, Індонезія, Філіппіни. Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї. В Інституті Бутантан також повідомляли, що вакцина Coronavac ефективна від британського та південноафриканського штамів, але точнішої інформації не надали. Водночас ПАР чекає вже на 5 мільйонів доз вакцини від цього виробника.

Які особливості перебігу COVID-19, викликаного південноафриканським штамом?Як зазначає епідеміологиня Н.Виноград, як правило, дебют захворювання не відрізняється від звичної симптоматики, але можуть додаватися специфічні прояви — зміна кольору на кінчиках пальців ніг і рук. Це перший і загрозливий симптом ураження ендотелію судин.

«Після звичного продромального ковіду (продромальним називають період з моменту появи перших ознак до виникнення яскраво виражених симптомів. — Ред.) починається різке зростання температури. Це відбувається у більшості хворих, порівнюючи із попередніми генотипами. Майже у 90% — висока температура», — зауважує епідеміолог.

Сухий кашель — швидке ураження нижніх дихальних шляхів. У пацієнтів частіше виникає утруднене дихання, вони потребують кисневої підтримки і негайної госпіталізації.

Характерне ураження шлункового тракту, яке проявляється нудотою та блюванням.

Скорочення інкубаційного періоду (особливо у дітей) — до одного дня.

Зростання тяжкості клінічного перебігу відповідно призводить до значного збільшення летальності.

Як запобігти інфікуванню коронавірусом і не захворіти на «корону» повторно?

За рік пандемії, мабуть, ми всі добре засвоїли мінімальний перелік необхідних дій, які можуть значно знизити ризик зараження:

дотримуйтеся фізичної дистанції — не менш як 1 метр від інших;

не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа;

ретельно і часто мийте руки щонайменше 40 секунд, за відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиками із вмістом спирту від 60%;

одягайте маску в громадських місцях, громадському транспорті, маска має закривати ніс і рот;

кашляйте і чхайте у згин ліктя чи одноразову серветку;

стежте за своїм здоров’ям і,якщо з’являються симптоми захворювання, негайно звертайтеся до лікаря.

За словами лікарів, пацієнти часто-густо потрапляють до стаціонарів у складному стані після неправильного лікування. Антибіотики для «профілактики» чи безпідставне призначення дексаметазону, навпаки, погіршують стан хворого.

На думку епідеміологів, ще один дуже важливий аспект захисту, про який часто забувають, — це ретельне провітрювання. «На цьому моменті хочу наголосити. Стало тепліше, і провітрювання має стати стандартом у всіх місцях, починаючи з наших помешкань, робочих місць, всіх місць суспільного перебування людей», — каже Н.Виноград. Провітрювання використовують у багатьох країнах, у Німеччині стандарт такий: робити протяги кожні 20 хвилин. Якщо є можливість, відкрийте розташовані навпроти вікна чи двері — так провітрювання відбувається швидше й ефективніше.

Як не захворіти повторно? У максимальний спосіб укріплюйте стан свого здоров’я після перенесеного захворювання — радять лікарі. Пацієнт тривалий час потребує мінімізації навантажень. Прислухайтеся до свого організму! Тільки ви самі відчуваєте, яке навантаження для вас наразі адекватне.

«Дайте собі можливість адаптуватися, вийти із стану постхвороби, — радить Наталія Виноград. — Це значно зменшить ймовірність захворіти навіть при потраплянні інфікувальної дози збудника (тобто достатньої для зараження). Посилить можливості організму на опір до нового зараження».