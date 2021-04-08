Вакцину Johnson&Johnson перевірять через побічні ефекти у щеплених в Колорадо

https://racurs.ua/ua/n152984-vakcynu-johnson-johnson-pereviryat-cherez-pobichni-efekty-u-scheplenyh-v-kolorado.html

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Вакцину Johnson&Johnson перевірять через побічні ефекти у щеплених в Колорадо. Тим часом у місті Денвер тимчасово закрили центр із вакцинації препаратом Johnson&Johnson. Напередодні там у 13 осіб, котрі отримали дозу вакцини, виявили побічні ефекти.

Влада штату Колорадо не пояснює про які саме реакції йдеться, проте наголошує, що рішення ухвалено задля з’ясування усіх обставин, згідно із протоколом, пише 8 квітня «Голос Америки».

13 осіб — це менше 1% від 1 тис. 700 щеплених вакциною Johnson&Johnson в цьому центрі з імунопрофілактики Денвера. Окрім цього, внаслідок закриття центру довелося скасувати 600 запланованих щеплень для мешканців міста. Їхню вакцинацію перенесли до іншого центру.

Нагадаємо, у квітні у низці країн Європі визнали ознаки ймовірного зв’язку між щепленнями від коронавірусу вакциною AstraZeneca та рідкісними випадками незвичних проблем зі згортанням крові й утворенням тромбів.

Водночас наголошується, що тромбоз після щеплень надзвичайно рідкісний у порівнянні з ризиком смерті від коронавірусної інфекції або її впливу на організм. Також вакцина AstraZeneca є одним із найдешевших препаратів імунопрофілактики, який використовують в програмах масової вакцинації від коронавірусу десятки країн світу.