Курс гривны не будут сдерживать — замглавы НБУ

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Курс гривны не намерены сдерживать в Национальном банке Украины, даже если он будет значительно отличаться от показателя, который заложен в государственном бюджете на 2021 год и других финансовых планах.

У нас реализуется режим плавающего курсообразования, поэтому значение курса определяется исключительно динамикой спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Мы не будем держать курс на уровне, предусмотренном в бюджете. Исключительно рынок генерирует спрос и предложение, а следовательно, и определяет курс, — заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью ZN.UA.

Таким образом в Нацбанке ответили на вопрос, планирует ли регулятор помогать Министерству финансов Украины в случае возникновения существенной разницы между курсом, прописанным в госбюджете, и курсом в обменных пунктах. Также Гелетий подробно остановился на влиянии курсовой сезонности.

Курс — это один из показателей, отражающий состояние нашей экономики. Нашей экономике свойственна высокая доля аграрного сектора, которая носит сезонный характер. При таких условиях и курсовая динамика имеет отдельные признаки сезонности, и это нормально. Это, наверное, не то, от чего нужно стараться избавиться. Нам это надо воспринимать как данность и с этим жить, работать, — резюмировал Гелетий.

Напомним, до 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американского доллара. По оптимистическому сценарию валютная пара будет торговаться на уровне до 28,8 грн за долл., а по пессимистическому — до 29,7 грн за долл.