Медведчук должен возместить 140 тыс. грн за суд против книги о Стусе

https://racurs.ua/n152982-medvedchuk-doljen-vozmestit-140-tys-grn-za-sud-protiv-knigi-o-stuse.html

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Виктор Медведчук, пророссийский нардеп, должен возместить издательству Vivat расходы на рассмотрение дела о запрете распространения книги «Дело Василия Стуса». Речь идет о сумме в 140 тыс. грн. Такое решение принял Киевский апелляционный суд.

Об этом 8 апреля сообщил адвокат Вячеслав Якубенко на собственной Фейсбук-странице.

19 марта апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы моего клиента Вахтанга Кипиани и издательства Vivat, и снял запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса». Я тогда написал, что жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло. Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь, — отметил защитник.

Адвокат добавил, что Медведчук будет подавать кассационную жалобу, чтобы не платить деньги издательству.

Напомним, в августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги «Дело Василия Стуса» авторства Вахтанга Кипиани. 19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал Кипиани и издательство Vivat удалить из произведения информацию о Медведчука и запретить распространение печатного тиража. 19 марта 2021 года Киевский апелляционный суд отменил в большей части решение Дарницкого райсуда.

В своей книге Кипиани рассказывал о процессе над Стусом в 1980 году. Медведчук тогда выступал государственным адвокатом выдающегося поэта-диссидента. Многие историки и свидетели тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют политика в нарушении норм адвокатской этики. Журналист написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ о втором уголовном деле против поэта, возбужденном из-за его участия в Украинской Хельсинской группе и острой критике советской власти. Поэта как опасного рецидивиста тогда приговорили к 10 годам заключения и пяти годам ссылки, которую он отбывал в лагере особо строгого режима в Пермской области России. Стус это заключение не пережил и умер 4 сентября 1985 года в карцере при подозрительных обстоятельствах.

Напомним, Медведчук хотел добиться признания недостоверными фраз из книги: