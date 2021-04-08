У Зеленского ответили на заявления Кремля о войне и «начале конца Украины»

https://racurs.ua/n152981-u-zelenskogo-otvetili-na-zayavleniya-kremlya-o-voyne-i-nachale-konca-ukrainy.html

Ракурс

В офисе Владимира Зеленского ответили на сегодняшние скандальные заявления Кремля о том, что «начало боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Киев не заинтересован в эскалации военного противостояния, а Вооруженные сил Украины готовы к любому развитию событий.

Дипломатический путь остается государственным приоритетом, — заявил Подоляк в комментарии «Укринформу».

Таким образом, на Банковой отреагировали на последние заявления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

Армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет — ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны. Украина ценит каждую жизнь своих граждан, и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе — это действительно серьезно… То, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, — мир это четко видит, — отметил Подоляк.



Также у Зеленского подчеркнули, что не удивлены очередными «бряцаниями кулаками» Кремля. По словам Подоляка, машина пропаганды РФ работает на усиление давления не только на Украину, но и на других участников «нормандского формата» и страны, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Напомним, 8 апреля войну на Донбассе против Украины прокомментировали в Кремле. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий на Донбассе будет началом конца Украины». Таким образом российский чиновник отреагировал на визит президента Зеленского на Донбасс. По мнению Козака, эта поездка вряд ли приведет к эскалации, однако Киев «играет со спичками».