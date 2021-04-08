Робота Boston Dynamics привлекли к военным учениям

https://racurs.ua/n152980-robota-boston-dynamics-privlekli-k-voennym-ucheniyam-foto-video.html

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Робот «Спот» компании Boston Dynamics принял участие в военных учениях во Франции. В течение двух недель французские солдаты отрабатывали бой в городских условиях, оборонительные действия и наступательные операции с захватом перекрестка.

Каждый сценарий сначала испытывали исключительно люди, а впоследствии эту же операцию осуществляли с привлечением роботов. Таким образом французские военные решили проверить, как работы влияют на ведение боя, пишет Ouest-France.

Издание предполагает, что робопес Boston Dynamics «Спот» был разведчиком.

Когда у нас шли бои в городе без роботов — я «погиб». Но, когда робот сначала пошел на разведку — я выжил, — рассказал об учениях один из солдат.

Однако во время учений не обошлось и без казусов — однажды робот разрядился и бойцам пришлось нести «Спота», который весит 30 кг.

В Boston Dynamics уточнили, что все покупатели роботов подписывают соглашение, согласно которому их нельзя использовать для причинения вреда людям.

Напомним, в прошлом году Boston Dynamics за 921 млн долл. покупает корейский автомобильный гигант Hyundai Motor. Несмотря на достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics позиционирует себя как исследовательская неприбыльная компания.

Ранее сообщалось, что робот-пес «Спот» известной американской компании Boston Dynamics будет служить в полиции Нью-Йорка — правоохранители будут привлекать его к спасению жизни, защите людей и офицеров.