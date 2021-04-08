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Робота Boston Dynamics привлекли к военным учениям

Робота Boston Dynamics привлекли к военным учениям (ФОТО, ВИДЕО)

8 апр 2021, 19:07
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Робот «Спот» компании Boston Dynamics принял участие в военных учениях во Франции. В течение двух недель французские солдаты отрабатывали бой в городских условиях, оборонительные действия и наступательные операции с захватом перекрестка.

Каждый сценарий сначала испытывали исключительно люди, а впоследствии эту же операцию осуществляли с привлечением роботов. Таким образом французские военные решили проверить, как работы влияют на ведение боя, пишет Ouest-France.

Издание предполагает, что робопес Boston Dynamics «Спот» был разведчиком.

Когда у нас шли бои в городе без роботов — я «погиб». Но, когда робот сначала пошел на разведку — я выжил, — рассказал об учениях один из солдат.

Однако во время учений не обошлось и без казусов — однажды робот разрядился и бойцам пришлось нести «Спота», который весит 30 кг.

В Boston Dynamics уточнили, что все покупатели роботов подписывают соглашение, согласно которому их нельзя использовать для причинения вреда людям.

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань


Напомним, в прошлом году Boston Dynamics за 921 млн долл. покупает корейский автомобильный гигант Hyundai Motor. Несмотря на достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics позиционирует себя как исследовательская неприбыльная компания.

Ранее сообщалось, что робот-пес «Спот» известной американской компании Boston Dynamics будет служить в полиции Нью-Йорка — правоохранители будут привлекать его к спасению жизни, защите людей и офицеров.


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