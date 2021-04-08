Робота Boston Dynamics випробували на військових навчаннях (ФОТО, ВІДЕО)

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Робот «Спот» компанії Boston Dynamics взяв участь у військових навчаннях у Франції. Впродовж двох тижнів французькі солдати відпрацьовували бій у міських умовах, оборонні дії та наступальні операції із захопленням перехрестя.

Кожен сценарій спочатку випробовували виключно люди, а згодом цю ж операцію здійснювали із залученням роботів. Таким чином французькі військові вирішили перевірити, як роботи впливають на ведення бою, пише Ouest-France.

Видання припускає, що робопес Boston Dynamics «Спот» був розвідником.

Коли у нас точилися бої в місті без роботів — я «загинув». Але, коли робот спочатку пішов у розвідку — я вижив, — розповів про навчання один із солдат.

Проте під час військових тренувань не обійшлося й без казусів — одного разу робот розрядився й військовим довелося нести «Спота», що важить 30 кг.

У Boston Dynamics уточнили, що всі покупці роботів підписують угоду, згідно з якою їх не можна використовувати для заподіяння шкоди людям.

Нагадаємо, торік Boston Dynamics за 921 млн дол. купив корейський автомобільний гігант Hyundai Motor. Попри досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics позиціонує себе як дослідницька неприбуткова компанія.

Також раніше повідомлялося, що робот-пес «Спот» служитиме в поліції Нью-Йорка — правоохоронці залучатимуть його до порятунку життя, захисту людей та офіцерів.