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Робота Boston Dynamics випробували на військових навчаннях (ФОТО, ВІДЕО)

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань (ФОТО, ВІДЕО)

8 кві 2021, 19:07
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Робот «Спот» компанії Boston Dynamics взяв участь у військових навчаннях у Франції. Впродовж двох тижнів французькі солдати відпрацьовували бій у міських умовах, оборонні дії та наступальні операції із захопленням перехрестя.

Кожен сценарій спочатку випробовували виключно люди, а згодом цю ж операцію здійснювали із залученням роботів. Таким чином французькі військові вирішили перевірити, як роботи впливають на ведення бою, пише Ouest-France.

Видання припускає, що робопес Boston Dynamics «Спот» був розвідником.

Коли у нас точилися бої в місті без роботів — я «загинув». Але, коли робот спочатку пішов у розвідку — я вижив, — розповів про навчання один із солдат.

Проте під час військових тренувань не обійшлося й без казусів — одного разу робот розрядився й військовим довелося нести «Спота», що важить 30 кг.

У Boston Dynamics уточнили, що всі покупці роботів підписують угоду, згідно з якою їх не можна використовувати для заподіяння шкоди людям.

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань

Робота Boston Dynamics залучили до військових навчань


Нагадаємо, торік Boston Dynamics за 921 млн дол. купив корейський автомобільний гігант Hyundai Motor. Попри досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics позиціонує себе як дослідницька неприбуткова компанія.

Також раніше повідомлялося, що робот-пес «Спот» служитиме в поліції Нью-Йорка — правоохоронці залучатимуть його до порятунку життя, захисту людей та офіцерів.


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