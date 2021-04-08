“Відкрите небо” з Україною схвалила Єврокомісія, на черзі — Рада ЄС

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Ракурс

«Відкрите небо» з Україною схвалила Європейська комісія під час засідання у четвер, 8 квітня. Йдеться про оновлений проект угоди з Києвом про спільний авіаційний простір, що відкриває шлях до ухвалення цього документу на рівні Ради Євросоюзу.

Про це сьогодні повідомило представництво України при ЄС у Фейсбук.

Єврокомісія схвалила оновлений проект рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (САП). Наступний крок — внесення проекту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення, — вказано у повідомленні.

Українські дипломати зазначили, що укладення угоди про «відкрите небо» сприятиме створенню спільного авіапростору між Києвом та Брюсселем. Йдеться про сферу безпеки польотів, захисту прав споживачів і управління повітряним рухом. Угода також розширить географію польотів та частоту авіарейсів.

Спільний авіапростір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України, — йдеться у повідомленні.

Угода про спільний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана ще 11 лютого, але згодом в Офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Нагадаємо, попри неодноразові прохання Києва, погодження цієї угоди, ініційованої ще у 2013 році, відтермінували через причини, не пов’язані з відносинами Україна-ЄС. Йдеться про незавершений процес виходу Великої Британії з Євросоюзу, а також суперечку Лондона і Мадрида щодо Гібралтара, яка блокувала підписання угоди усі минулі роки.

Очікується, що «відкрите небо» полегшить відкриття нових маршрутів лоукостерів між ЄС та Україною.