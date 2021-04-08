Переведіть чиновників на дистанційку — у Кличка відповіли Зеленському на претензії щодо спецперепусток

Переведіть чиновників на дистанційку — у Кличка відповіли на претензії Зеленського щодо спецперепусток (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152978-perevedit-chynovnykiv-na-dystanciyku-u-klychka-vidpovily-na-pretenziyi-zelenskogo-schodo.htmlРакурс
Коронавірус у Києві намагаються приборкати за допомогою карантинних обмежень, зокрема спецперепусток для користування громадським транспортом. Такі перепустки у столиці отримали працівники підприємств критичної інфраструктури в кількості 500 тис. Водночас в офісі Володимира Зеленського «відчитали» мера Києва Віталія Кличка через ситуацію з спецперепустками. 8 квітня з’явилася відповідь місцевої влади на закиди Банкової.
Київрада запропонувала перевести частину органів центральної влади на дистанційну роботу, щоб забезпечити всіх медиків відповідними проїзними документами, — зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Він також запропонував посадовцям повернути частину отриманих ними спецперепусток на транспорт.
Я б запропонував центральним органам виконавчої влади повернути 81 тис. спецперепусток, які ними отримано. Я вважаю, що за ці 81 тис. ми точно забезпечимо усіх медпрацівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, є сенс перевести на дистанційну роботу і прислухатися до тих рекомендацій, що дає Міністерство охорони здоров’я, якщо вони не прислухаються до рекомендацій влади Києва, — резюмував Бондаренко.
Нагадаємо, за словами Кличка, перепуски видали:
закладам охорони здоров’я та фармацевтики — 152 тис. квитків;
сфері промисловості — 104 тис. квитків;
центральним органам виконавчої влади, державним та комунальним установам та організаціям видали 81 тис. квитків;
військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, органам судової системи — 72 тис. квитків;
підприємствам житлово-комунального господарства — 46 тис. квитків;
працівникам ЗМІ видали — 4 тис. 700 спецперепусток;
закладам культури, релігійної та ритуальної сфери — 2 тис. 700.