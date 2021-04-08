Переведіть чиновників на дистанційку — у Кличка відповіли Зеленському на претензії щодо спецперепусток

https://racurs.ua/ua/n152978-perevedit-chynovnykiv-na-dystanciyku-u-klychka-vidpovily-na-pretenziyi-zelenskogo-schodo.html

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Коронавірус у Києві намагаються приборкати за допомогою карантинних обмежень, зокрема спецперепусток для користування громадським транспортом. Такі перепустки у столиці отримали працівники підприємств критичної інфраструктури в кількості 500 тис. Водночас в офісі Володимира Зеленського «відчитали» мера Києва Віталія Кличка через ситуацію з спецперепустками. 8 квітня з’явилася відповідь місцевої влади на закиди Банкової.

Київрада запропонувала перевести частину органів центральної влади на дистанційну роботу, щоб забезпечити всіх медиків відповідними проїзними документами, — зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Він також запропонував посадовцям повернути частину отриманих ними спецперепусток на транспорт.

Я б запропонував центральним органам виконавчої влади повернути 81 тис. спецперепусток, які ними отримано. Я вважаю, що за ці 81 тис. ми точно забезпечимо усіх медпрацівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, є сенс перевести на дистанційну роботу і прислухатися до тих рекомендацій, що дає Міністерство охорони здоров’я, якщо вони не прислухаються до рекомендацій влади Києва, — резюмував Бондаренко.

Нагадаємо, за словами Кличка, перепуски видали: