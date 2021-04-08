COVID-19 у Запоріжжі поширюється за “італійським сценарієм” - мер

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COVID-19 у Запоріжжі поширюється за «італійським сценарієм». Таку думку висловив очільник Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Область вже потрапила у «червону» зону карантину через значну заповненість ліжок у медзакладах. Нині найгірша ситуація спостерігається у Запоріжжі.

Ми йдемо по найгіршому «італійському сценарію» в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання — чи вистачить лікарів, — цитує Старуха «Укрінформ».

«Італійський сценарій» розвитку епідемії передбачає відсутність можливості впоратися зі спалахом коронавірусної хвороби. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу у місті виявили 622 нових інфікованих, внаслідок ускладнень від COVID-19 померло 14 осіб. Одужати вдалося 40 пацієнтам.

В Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях — до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження, — додав голова області.

Раніше 8 квітня відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, території отримали рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів.

Я ходжу пішки і бачу як люди в маршрутках інколи їздять, ми маємо посилити контролюючі заходи… Ми, державні органи, вживатиме заходів задля забезпечення виконання обмежень у повному обсязі… Може у Запоріжжі проаналізують (ситуацію — ред.) і вирішать повністю закрити транспорт, — зауважив глава Запорізької ОДА.

Він також наголосив, що автомобілі швидкої допомоги — це не таксі. Проте люди повинні мати змогу добратися до лікарень, зокрема й задля отримання вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, у Запорізькій області 21 медзаклад приймає хворих на COVID-19, де передбачено майже 2,5 тис. ліжок з киснем.