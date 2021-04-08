COVID-19 в Запорожье распространяется за «итальянским сценарием» - мэр

https://racurs.ua/n152977-covid-19-v-zaporoje-rasprostranyaetsya-za-italyanskim-scenariem-mer-infografika.html

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COVID-19 в Запорожье распространяется за «итальянским сценарием». Такое мнение высказал глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух. Область уже попала в «красную» зону карантина из-за значительной заполненности коек в медучреждениях. Сейчас худшая ситуация наблюдается в Запорожье.

Мы идем по наихудшему «итальянскому сценарию» в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос — хватит ли врачей, — цитирует Старуха «Укринформ».

«Итальянский сценарий» развития эпидемии предполагает отсутствие возможности справиться со вспышкой коронавирусной болезни. Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в городе обнаружили 622 новых инфицированных, в результате осложнений от COVID-19 умерли 14 человек. Выздороветь удалось 40 пациентам.

В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах — до 100%. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения, — отметил глава области.

Раньше 8 апреля состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, территории получили рекомендации по усилению ограничительных мер.

Я хожу пешком и вижу как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны усилить контролирующие меры… Мы, государственные органы, будем принимать меры для обеспечения выполнения ограничений в полном объеме… Может в Запорожье проанализируют (ситуацию — ред.) и решат полностью закрыть транспорт, — отметил глава Запорожской ОГА.

Он также отметил, что автомобили скорой помощи — это не такси. Однако люди должны иметь возможность добраться до больниц, в том числе для получения вакцины от коронавируса.

Напомним, в Запорожской области 21 медучреждение принимает больных COVID-19, где предусмотрены почти 2,5 тыс. коек с кислородом.