Полиция Шри-Ланки арестовала «Миссис мира». Скриншот с видео

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Ракурс

Скандал на конкурсе красоты «Миссис Шри-Ланка» набирает обороты — арестована «Миссис мира-2019» Кэролайн Джуре, которая напала на победительницу конкурса «Миссис Шри-Ланка-2020».

Вместе с ней задержали и другую участницу инцидента модель Чулу Падмендеру. Их обвиняют в нанесении травм, поскольку они силой сорвали корону с головы модели-победительницы. Об этом 8 апреля сообщает BBC.

Как известно, 4 апреля конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка», в котором могут участвовать только замужние женщины, обернулся скандалом. Обладательница главного приза 2019 года Каролина Джуре прямо на сцене сорвала корону с головы победительницы Пушпики Де Сильвы. Стычка случилась из-за того, что победительница вроде бы была разведена, но потом эта информация не подтвердилась. Де Сильва заявила, что не разведена, а просто не живет со своим мужем.

В конкурсе «Миссис Шри-Ланка» нельзя участвовать разведенным женщинам. В этом случае корона переходит той девушке, что заняла второе место. Так и в этом случае Джуре отдала корону девушке со второго места, а Де Сильва в слезах покинула сцену.

Напомним, после событий на сцене пострадавшая заявила, что собирается подать в суд на Каролину Джуре, поскольку та травмировала ей голову, когда пыталась сорвать корону.