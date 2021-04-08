Поліція Шрі-Ланки арештувала «Місіс світу». Скріншот з відео

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Ракурс

Скандал на конкурсі краси «Місіс Шрі-Ланка» набирає обертів — арештована «Місіс світу-2019» Керолайн Джурі, яка напала на переможницю конкурсу «Місіс Шрі-Ланка-2020».

Разом з нею затримали й іншу учасницю інциденту модель Чулу Падмендеру. Їх звинувачують у нанесенні травм, оскільки вони силою зірвали корону з голови моделі-переможниці. Про це 8 квітня повідомляє BBC.

Як відомо, 4 квітня конкурс краси «Місіс Шрі-Ланка», у якому можуть брати участь тільки заміжні жінки, обернувся скандалом. Володарка головного призу 2019 року Кароліна Джурі прямо на сцені зірвала корону з голови переможниці Пушпіки Де Сільви. Сутичка трапилася через те, що переможниця начебто була розлучена, але потім ця інформація не підтвердилася. Де Сільва заявила, що не розлучена, а просто не живе зі своїм чоловіком.

У конкурсі «Місіс Шрі-Ланка» не можна брати участь розлученим жінкам. У цьому випадку корона переходить тій дівчині, що посіла друге місце. Так і у цьому випадку Джурі віддала корону дівчині із другого місця, а Де Сільва у сльозах покинула сцену.

Нагадаємо, після подій на сцені постраждала заявила, що збирається подати до суду на Кароліну Джурі, оскільки та травмувала їй голову, коли намагалася зірвати корону.