Конкурс краси. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152911-konkurs-krasy-v-shri-lanci-zavershyvsya-biykou-za-koronu-na-sceni-video.html

Ракурс

Конкурс краси «Місіс Шрі-Ланка», у якому можуть брати участь тільки заміжні жінки, обернувся скандалом. З переможниці зірвали корону прямо на сцені.

Жінку запідозрили в тому, що вона розлучена. Про це повідомляє BBC.





Повідомляється, що на конкурсі краси переможниця Пушпіка Де Сільва дістала травму голови після того, як із неї намагалася зірвати корону володарка головного призу 2019 року Кароліна Джурі.

Жінка заявила, що її конкурентка не має права отримати титул, оскільки розлучена. Джурі закликала віддати перемогу учасниці, яка посіла друге місце. Після того, як судді з’ясували, що Де Сільва насправді заміжня, їй повернули корону й титул. Переможниця зізналася, що фактично перебуває в шлюбі, але зараз не живе з чоловіком.

Вона також заявила, що збирається подати до суду на Кароліну Джурі, оскільки та нанесла їй травму голови, коли намагалася зірвати корону, а також образила її своєю поведінкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Личаківському районному суді Львова служителі Феміди розглядали справу про бійку двох декоративних собак. Власника йоркширського тер'єра, який спровокував бійку та покусав шпіца, оштрафували на 85 грн.