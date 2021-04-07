Метро в Києві змінить графік — як працюватиме

Метро в Києві. Фото: Апостроф

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Метро в Києві змінить графік роботи під час локдауну, запровадженого у столиці через спалах коронавірусу в регіоні.

Це дозволить оптимізувати витрати на перевезення та забезпечить дотримання карантинних обмежень. Про це Київський метрополітен повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

До 16 квітня проїзд у метрополітені здійснюється виключно за спецперепусткою. Документ пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Повідомляється, що з початку введення локдауну в Києві в понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалося 152 тис. і пасажирів, а у вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тис. поїздок. Натомість раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 млн людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 млн пасажирів щодня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спецперепустки на транспорт у Києві дістали працівники підприємств критичної інфраструктури в кількості 500 тисяч. На думку мера Києва Віталія Кличка, такої кількості перепусток цілком достатньо.