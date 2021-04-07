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Уранці вільні місця закінчуються — що відбувається в COVID-лікарнях Києва, скріншот відео

Уранці вільні місця закінчуються — що відбувається в COVID-лікарнях Києва (ВІДЕО)

7 кві 2021, 13:03
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Ситуацію в спеціалізованих COVID-лікарнях Києва з’ясовував мер столиці Віталій Кличко. Він завітав у лікарню № 3. Медики та хворі розповіли, що шоковані легковажністю більшості мешканців столиці.

В госпіталі наразі задіяли всі резерви, з ковідом борються усі спеціалісти — не тільки фахові епідеміологи.

На момент візиту Кличка в лікарні було 14 вільних місць, але медики запевнили, що до ранку їх не буде. В лікарні № 3 обладнали додаткові ліжка, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка.

Кличко розповів, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені більше, ніж на 100%. За словами Кличка, у Києві є підготовлені вільні місця в пологових будинках і в дитячих лікарнях.

Приймати пацієнтів із COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там ремонтують систему подачі кисню, облаштовують ліжка і шукають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус.

Міський госпіталь ветеранів війни приймає пацієнтів інших профілів — терапевтичного та неврологічного, яких наразі не можуть приймати інші медзаклади, де звільнили чи звільняють ліжка, щоб лікувати хворих на коронавірус.


Коронавірус в Києві, дані — КМДА

Джерело: Ракурс


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