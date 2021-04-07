Утром свободные места заканчиваются — что происходит в COVID-больницах, скриншот видео

https://racurs.ua/n152894-utrom-svobodnye-mesta-zakanchivautsya-chto-proishodit-v-covid-bolnicah-video.html

Ракурс

Ситуацию в специализированных COVID-больницах выяснял мэр столицы Виталий Кличко. Он посетил больницу № 3. Медики и больные рассказали, что шокированы легкомыслием большинства жителей столицы.

В госпитале сейчас задействовали резервы, с ковидом борются все специалисты — не только профессиональные эпидемиологи.

На момент визита Кличко в больнице было 14 свободных мест, но медики заверили, что к утру их не будет. В больнице № 3 оборудовали дополнительные койки, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая.

Кличко рассказал, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены более чем на 100%. По словам Кличко, в Киеве есть подготовленные свободные места в родильных домах и в детских больницах.

Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там ремонтируют систему подачи кислорода, обустраивают койки и ищут специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом.

Городской госпиталь ветеранов войны принимает пациентов других профилей — терапевтического и неврологического, которых пока не могут принимать другие медучреждения, где освободили или освобождают койки для больных коронавирусом.