Данилов прокомментировал провал вакцинации в Украине — Что я могу вам сказать?

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Вакцинацию в Украине прокомментировал во время общения с прессой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Журналисты поинтересовались у чиновника темпами иммунопрофилактики от коронавируса в Украине, которые сейчас уступают странам Африки.

Я считаю его (уровень вакцинации в Украине — ред.) крайне недостаточным… Вы так на меня смотрите… Что я вам могу сейчас сказать? Довольных этим вопросом в нашей стране нет. Потому что вакцинация — это единственный способ обезопасить наше население, — заявил Данилов.

Он также отметил, что страны, которые имеют «большие деньги и определенный эгоизм», первыми начали вакцинировать своих граждан.

Мы, к сожалению, не были к этому готовы. Вы же знаете, что в последние годы происходило с нашей медицинской системой, — цитирует Данилова LB.ua.

Секретарь СНБО также анонсировал отдельное большое заседание Совета нацбезопасности по медицинской отрасли, которое будет касаться не только ситуации с пандемией коронавируса.

Если мы скажем, что виноват Петр или Максим, легче не станет… Ежедневно у нас умирает 2 тыс. человек, и COVID-19 среди причин не на первом месте. Заседание должно показать, в каком мы состоянии, где наши врачи, медицинский персонал, кого мы выпускаем из вузов, — резюмировал Данилов.



Также он предложил пересмотреть работу высших учебных заведений, которые выпускают ненужных современному миру специалистов.

Напомним, 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил о рамочной договоренности Киева на поставку до конца 2021 года 10 млн доз вакцины Pfizer против COVID-19. Однако, по словам генерального директора ГП «Медзакупивли» Арсена Жумадилова, ни одна вакцина не была и не будет закуплена таким способом, поскольку рамочное соглашение — это предварительные договоренности, а не контракт на покупку вакцины.