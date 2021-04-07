Вакцина от коронавируса. Фото: РБК

https://racurs.ua/n152879-ni-odnu-vakcinu-ne-pokupaut-cherez-ramochnyy-dogovor-glava-medzakupok-o-10-mln-doz-pfizer.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заключила рамочный договор с корпорацией Pfizer на 10 млн доз вакцины против COVID-19.

По словам генерального директора ГП «Медзакупки» Арсена Жумадилова, ни одна вакцина не была и не будет закуплена таким способом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Есть понятие рамочного соглашения по законодательству о публичных закупках. Еще ни одна вакцина не была и долго не будет закуплена таким способом, — сказал он.

Жумадилов объяснил, что речь идет не о покупке вакцины, а о предварительных договоренностях, в рамках которых не возникают обязательства.

О чем речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в рамках которых не возникают обязательства. MoU/Term Sheet — это не договор купли-продажи. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать, — говорится в сообщении.

По словам гендиректора «Медзакупок», нечеткие формулировки графика поставок лишь подтверждают тот факт, то это соглашение — лишь предварительный документ, не имеющий обязательственного характера.

Еще в июле прошлого года я ставил под сомнение, что о вакцине кто-то вообще договаривается и существует понимание, как она будет завозиться. К сожалению, оказался прав — реальные договоренности и конкретные законодательные инициативы появились в авральном режиме только зимой. Хочу ошибаться сейчас. Хочу верить, что страна скоро получит шанс выйти из локдауна безвозвратно, — подчеркнул Жумадилов.

Напомним, 6 апреля стало известно о рамочном договоре Киева на поставку до конца 2021 года 10 млн доз вакцин Pfizer против COVID-19.