В Украине может появиться вакцина Pfizer

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале и осуществлялась индийской вакциной Covishield. Во второй половине марта в Украину прибыла первая партия китайских вакцин Sinovac.

Также украинцев будут вакцинировать препаратом, созданным компанией Pfizer, подписан соответствующий договор. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об этом сегодня, 6 апреля, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин, — отметил Степанов.

По словам министра, соответствующие переговоры продолжались несколько месяцев, прибытие в Украину первых партий вакцины по этому контракту ожидается уже в ближайшие месяцы.

А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года, — добавил министр.

Напомним, в Румынии недавно обнаружили штамм коронавируса, который имеет мутации, способные снизить эффективность вакцин.