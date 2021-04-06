Ученые установили, как создать стойкие к жаре растения, фото:

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Глобальное потепление к 2050 году может уменьшить урожайность сельхозкультур на треть. Американские ученые обнаружили ген, который мог бы «вернуть джина в бутылку». Об этом сообщает пресс-служба Калифорнийского университета.

Теплые температуры сигнализируют растениям о том, что наступает лето. Ожидая уменьшения количества воды, они рано цветут и тогда им не хватает энергии для получения большего количества семян, поэтому и урожайность культур становится ниже.

Это является проблемой, поскольку ожидается, что вместе с глобальным потеплением будет происходить и рост населения мира до 10 млрд людей, а значит — понадобится гораздо больше пищи.

Нам нужны растения, которые могут переносить более высокие температуры, имеют долгое время цветения и длительный период роста, — отмечают ученые. — Но, чтобы иметь возможность изменять температурные реакции растений, сначала нужно понять, как они работают.

Два года назад ученые открыли связанный с этим ген, который называется HEMERA. Затем они провели эксперимент, чтобы проверить, смогут ли они идентифицировать другие гены, участвующие в контроле процесса зондирования температуры растениями.

Обычно растения реагируют на изменение погоды даже на несколько градусов. Для этого эксперимента команда исследователей использовала мутанта растения Arabidopsis (Резуховидка Таля), абсолютно нечувствительного к температуре. Ученые модифицировали растение, чтобы сделать его снова чувствительным к температуре.

Изучение генов этого дважды мутировавшего растения выявило новый ген, RCB, продукты которого тесно сотрудничают с HEMERA для стабилизации функции термочувствительности.

Если вы выбьете любой ген, ваше растение уже не будет чувствительной к температуре, — отмечают исследователи.

И HEMERA, и RCB необходимы для регулирования численности группы главных генных регуляторов, которые выполняют различные функции, реагируя на температуру, а также на свет, и делают растения зелеными. Эти белки распределяются в двух разных частях растительных клеток, ядре, а также органеллах, называемых хлоропластами.