Учені встановили, як створити спекостійкі рослини, фото:

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Глобальне потепління до 2050 року може зменшити врожайність сільгоспкультур на третину. Американські вчені виявили ген, який міг би «повернути джина в пляшку». Про це повідомляє прес-служба Каліфорнійського університету.

Тепліші температури сигналізують рослинам про те, що настає літо. Очікуючи зменшення кількості води, вони рано цвітуть і тоді їм не вистачає енергії для отримання більшої кількості насіння, тому й врожайність культур стає нижчою.

Це є проблемою, оскільки очікується, що разом із глобальним потеплінням відбуватиметься і зростання населення світу до 10 млрд людей, а отже — знадобиться значно більше їжі.

Нам потрібні рослини, які можуть переносити більш високі температури, мають довший час цвітіння і довший період росту, — зазначають учені. — Але, щоб мати змогу змінювати температурні реакції рослин, спочатку потрібно зрозуміти, як вони працюють.

Два роки тому вчені відкрили пов’язаний з цим ген, який називається HEMERA. Потім вони провели експеримент, щоб перевірити, чи зможуть вони ідентифікувати інші гени, що беруть участь у контролі процесу зондування температури рослинами.

Зазвичай рослини реагують на зміну погоди навіть на кілька градусів. Для цього експерименту команда дослідників використала мутанта рослини Arabidopsis (Різушка Таля), абсолютно нечутливого до температури. Учені модифікували рослину, щоб зробити її знову чутливою до температури.

Вивчення генів цієї двічі мутованої рослини виявило новий ген, RCB, продукти якого тісно співпрацюють з HEMERA для стабілізації функції термочутливості.

Якщо ви виб'єте будь-який ген, ваша рослина вже не буде чутливою до температури, — зазначають дослідники.

І HEMERA, і RCB необхідні для регулювання чисельності групи головних генних регуляторів, які виконують різні функції, реагуючи на температуру, а також на світло, і роблять рослини зеленими. Ці білки розподіляються у двох різних частинах рослинних клітин, ядрі, а також органелах, званих хлоропластами.