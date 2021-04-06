Під час обшуків в ОАСК, фото: НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало фото обшуків, які відбулися сьогодні, 6 квітня, в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) та за місцем проживання адвокатів, яких викрили на «гарячому».

Фотознімки опубліковані в Telegram-каналі НАБУ.

Зазначається, що двоє адвокатів обіцяли за 100 тис. дол. США через голову ОАСК «вирішити питання» з одним із суддів цієї установи щодо позитивного рішення у справі за позовом одного із суб'єктів господарювання.

У НАБУ раніше повідомляли, що одна із осіб, в якої відбувається обшук, є близьким родичем голови ОАСК Павла Вовка.

Вовк на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук згодом розповів про деталі обшуків в ОАСК.

За його словами, два обшуки відбувалися в кількох кабінетах в приміщенні суду.

Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом, — зазначив він.

Голова ОАСК додав, що суд працює у штатному режимі.