Во время обысков в ОАСК, фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало фото обысков, которые прошли сегодня, 6 апреля, в Окружном административном суде Киева (ОАСК) и по месту жительства адвокатов, которых разоблачили на «горячем».

Фотографии опубликованы в Telegram-канале НАБУ.

Отмечается, что двое адвокатов обещали за 100 тыс. долл. США через голову ОАСК «решить вопрос» с одним из судей этого учреждения относительно положительного решения по делу по иску одного из субъектов хозяйствования.

В НАБУ ранее сообщали, что одно из лиц, в которого происходит обыск, является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

Вовк на своей странице в социальной сети Фейсбук впоследствии рассказал о деталях обысков в ОАСК.

По его словам, два обыска происходили в нескольких кабинетах в здании суда.

Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением, — отметил он.

Глава ОАСК добавил, что суд работает в штатном режиме.